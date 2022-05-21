"Не каждый футболист готов... Вы поймите, в условиях войны мы вообще не были, и каждый игрок должен найти правильные слова. И если ты в условиях войны допустишь хотя бы одну ошибку хотя бы в предложении, то тебя могут неправильно понять. Поэтому не каждый решается высказать свою позицию.

Милевский: Неужели у Тимощука и Ордеца нет денег?

Если мы говорим о спортсменах, которые находятся в России, то это совсем другой разговор. Это их жизнь. Они должны выбирать. Если они выберут украинскую позицию, они однозначно должны ехать, у них должно быть что-то за спиной. Поэтому они, возможно, не выражаются откровенно.

Не связывался ли я с Тимощуком? Нет. У него там семья, русская жена. Наверное, он понимает, что больше ему работать негде. Он не собирается возвращаться в Украину, другой работы нет, а он привык жить довольно шикарно. Если он сейчас заявит о том, что сейчас происходит в Украине, если он скажет, что идет война и поддержит Украину, ему нужно сразу выезжать из России, потому что ничего не будет.

Да, у него есть деньги. Но он думает: "Если я сейчас выскажусь здесь и уеду в Европу, кому я там нужен?" Кому Тимощук нужен в Европе? Он реально где-нибудь пристроится работать? Сейчас он работает, обеспечивает свою семью, наверное, очень требовательную жену, а это непросто, наверное. А если он выскажется в поддержку Украины – всё, ему придется искать работу. В Украине, разумеется, он ее не найдет. Может быть, в Баварии, если ему ее предлагали. И больше нигде. Я понимаю его позицию, это его проблемы. Мне она, конечно, неприятна, но это его жизнь. Он выбирает свою позицию и как он будет жить дальше", – сказал Ребров в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, в марте КДК УАФ принял решение лишить Тимощука тренерской лицензии, титулов и пожизненно запретить заниматься футбольной деятельностью в Украине. Нине экс-капитан сборной Украины работает в тренерском штабе питерского Зенита и до сих пор никак не прокомментировал нападение России на наше государство.

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