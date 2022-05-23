Украинский экс-футболист и тренер Александр Сытник присоединился к ряду спортсменов, которые собственным примером демонстрируют преданность своей родине.

Наставник краматорского Авангарда Александр Сытник с оружием в руках встал на защиту Украины, сообщает Sport.ua.

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37-летний специалист сейчас сражается на Востоке Украины в районе Славянска.

Напомним, Сытник – воспитанник Шахтера, в котором и начал профессиональную карьеру в 2001 году. Успел также поиграть за каменскую Сталь, донецкий Металлург, Закарпатье, кропивницкую Зирку, донецкий Олимпик и криворожский Горняк. Есть за плечами Александра и опыт выступлений за границей – в составе казахского Кайсара и азербайджанского Кяпаза.

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