Жертвой снова стал Харьков – после местного стадиона Динамо прилетело и на 5-тысячный Солнечный.

Не только футбольные стадионы: сколько спортивных объектов уничтожили или повредили россияне

По сети ходят кадры, на которых видны серьезные повреждения трибун и воронки посреди поля. Небольшой стадион в свое время приютил многие наши клубы – Гелиос, Металлист 1925, Металл и т.д. Сборная Украины часто использовала его для тренировок перед матчами на ОСК Металлист. Пока говорить о футболе на Солнечном сложно.

Напомним, Мариуполь и Десна вообще потеряли свои главные стадионы после массированных обстрелов со стороны российских оккупантов.

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