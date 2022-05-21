Воспитанник львовских Карпат Олег Мазур трагически погиб в зоне боевых действий, сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.

Украинский экс-футболист погиб в бою с диверсантами, пытавшимися прорваться через границу на Сумщине

Экс-футболисту было всего 27 лет.

Напомним, Мазур был выпускником СДЮШОР Карпаты. В 2009 году он в составе "львов" стал победителем турнира Владимира Вараксина, забив в финале один из трех голов. Выступал также за команды Звенигорода, Лапаевки и Рудно.

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