Воспитанник Карпат погиб в зоне боевых действий
16:30 - Читати українською
Очередная невосполнимая потеря постигла украинский народ и футбольное сообщество.
Воспитанник львовских Карпат Олег Мазур трагически погиб в зоне боевых действий, сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.
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Экс-футболисту было всего 27 лет.
Напомним, Мазур был выпускником СДЮШОР Карпаты. В 2009 году он в составе "львов" стал победителем турнира Владимира Вараксина, забив в финале один из трех голов. Выступал также за команды Звенигорода, Лапаевки и Рудно.
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