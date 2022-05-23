Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил поздравление от клуба, в котором делал свои первые шаги в профессиональном футболе – донецкого Шахтера.

"Для тебя, Украина! Поздравляем Александра Зинченко и Фернандинью с победой в английской Премьер-лиге!" – написала пресс-служба Шахтера в Instagram.

Зинченко заплакал с флагом Украины и четвертым трофеем чемпиона Англии – видео

Добавим, что для Фернандинью этот трофей стал последним в составе "горожан" – бразилец завершает выступления в составе чемпиона Англии и планирует вернуться на родину в Бразилию. В общей сложности он отыграл 383 матча за Ман Сити, в которых отметился 26 голами и 33 ассистами. В составе Шахтера он выступал с 2005 по 2013 годы.

Для Зинченко это четвертое чемпионство АПЛ и десятый титул в целом. В текущем розыгрыше чемпионата он наиграл 15 матчей и отличился 4 ассистами, в том числе на Родри в "золотой" игре против Виллы.

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд