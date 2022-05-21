Матч легенд

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:3

Голы: Бербатов (п) – Луис Гарсия, Марк Гонсалес (дважды)

Манчестер Юнайтед: Ван дер Гау, Невилл (к), Стам, Йонсен, Эвра, Поборски, Валенсия, Батт, Блумквист, Бербатов, Саа

Ливерпуль: Дудек; Кварме, Каррагер, Хавьер, Аурелио, Пеннант, Диао, Ле Таллек, Родригес, Даунинг, Воронин

Шахтер отчитался о собранных миллионах для Украины по итогам благотворительного турне

Поединок прошел на Олд Траффорд. Удалось собрать 1,3 миллиона фунтов для благотворительного фонда манкунианцев Manchester United foundation.

Отметим, что в составе гостей в стартовом составе вышел Андрей Воронин. Также украинец еще раз появлялся на поле уже на протяжении игры, но отличиться голом ему так и не удалось. Счет открыл Луис Гарсия, но очень быстро Димитар Бербатов с пенальти восстановил равновесие. Однако у Ливерпуля еще был Марк Гонсалес. Чилиец классным ударом со штрафного снова вывел мерсисайдцев вперед, а затем установил окончательный счет – 3:1 в пользу гостей.