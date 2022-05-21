Воронин снова сыграл за Ливерпуль – мерсисайдцы уверенно обыграли Манчестер Юнайтед в матче легенд
Бывшие игроки Ливерпуля и Манчестер Юнайтед провели традиционный товарищеский матч. Сегодня победили гости.
Матч легенд
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:3
Голы: Бербатов (п) – Луис Гарсия, Марк Гонсалес (дважды)
Манчестер Юнайтед: Ван дер Гау, Невилл (к), Стам, Йонсен, Эвра, Поборски, Валенсия, Батт, Блумквист, Бербатов, Саа
Ливерпуль: Дудек; Кварме, Каррагер, Хавьер, Аурелио, Пеннант, Диао, Ле Таллек, Родригес, Даунинг, Воронин
Шахтер отчитался о собранных миллионах для Украины по итогам благотворительного турне
Поединок прошел на Олд Траффорд. Удалось собрать 1,3 миллиона фунтов для благотворительного фонда манкунианцев Manchester United foundation.
Отметим, что в составе гостей в стартовом составе вышел Андрей Воронин. Также украинец еще раз появлялся на поле уже на протяжении игры, но отличиться голом ему так и не удалось. Счет открыл Луис Гарсия, но очень быстро Димитар Бербатов с пенальти восстановил равновесие. Однако у Ливерпуля еще был Марк Гонсалес. Чилиец классным ударом со штрафного снова вывел мерсисайдцев вперед, а затем установил окончательный счет – 3:1 в пользу гостей.