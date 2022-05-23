"Если война обострится – тогда, наверное, пришлось бы консервировать футбольное хозяйство, отправлять в бессрочный отпуск игроков и тренеров, другой персонал со всеми юридическими последствиями. Но если интенсивность боевых действий, наоборот, будет иметь тенденцию к уменьшению – нужно применять другие алгоритмы. Также подготовлены заранее.

Следующий сезон УПЛ могут отыграть за 3 месяца в сокращенном виде, – Павелко

Сможем провести полноценные турниры во всех лигах, при участии команд, игравших в последнем сезоне – будет очень хорошо. При этом ни один из них не должен страдать – понижаться классом, например. Наоборот! Тем, кто остановился на переходных местах в Первой или Второй лигах, необходимо предоставить возможность повышения. Пусть в УПЛ тогда выступает 18 или даже 20 клубов.

Кстати, по подобной схеме проходил самый первый переходный чемпионат Украины. Все его матчи прошли весной 1992 года — 20 команд Высшей лиги соревновались в двух группах, победители которых встретились в финале. Такая модель сокращает количество матчей почти вдвое.

А если возникнет необходимость провести турнир в максимально сжатые сроки, мы можем использовать схему основной сетки Лиги чемпионов. Поделить команды на малые группы и компактно, если нужно – в отдельных городах Западной Украины или в столице, куда уже возвращаются большинство жителей, а также первые лица ведущих дипломатических представительств, на отдельных стадионах, выявить лучших, чтобы потом возвести их в плей-офф. Вариантов лучше подготовить несколько, все их подробно просчитать и положить в условные сейфы", – сказал Суркис в интервью Dynamo.kiev.ua.

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