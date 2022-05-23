"Нет тех проблем, которые возникли перед Евро-2020": Малиновский оценил свою готовность к матчу с Шотландией
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признался, что последнюю неделю целенаправленно готовился к матчам за сборную Украины.
"Прибыл в отличном настроении, ведь команда давно не собиралась. В этот трудный момент все понимают, насколько важно хорошо подготовиться и представить Украину на международной арене. Конечно, будем пытаться попасть на чемпионат мира.
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Я не готовился к последней игре Аталанты, но выполнял немного специфическую работу: одну часть – с командой, вторую – в зале. Последнюю неделю я готовился к прибытию в сборную. Нет усталости, нет тех проблем, которые возникли перед Евро-2020. Я чувствую себя хорошо. Нужно хорошо поработать, чтобы подойти к матчу с Шотландией в лучших кондициях", – цитирует Малиновского официальный сайт УАФ.
Напомним, поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк.
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