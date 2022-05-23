"У нас в Аталанте был трудный сезон, поскольку был COVID-19, повреждение у основных игроков, пришло много новичков в начале сезона. Не так просто показывать тот футбол, в который играла Аталанта.

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Мы три года подряд выступали в Лиге чемпионов, но после зимы во второй части чемпионата потеряли очень много очков, по-этому закончили первенство не так ярко, как хотелось. Но тренер сказал, что мы всегда выкладывались на сто процентов, однако немного не везло с судьями, которые отменяли взятие ворот, фиксировали нарушения. Однако сейчас клубный сезон завершен, ребята ушли в отпуск, так что все мои мысли только о сборной", – цитирует Малиновского официальный сайт УАФ.

Напомним, Аталанта по итогам сезона заняла в турнирной таблице Серии А восьмую строчку и упустила возможность представлять Италию в еврокубках.

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