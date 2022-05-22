Еще один легионер сборной Украины присоединился к команде, которая готовится к стыковому матчу плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.

Состав сборной Украины на сборах в Словении пополнил Руслан Малиновский, Аталанта которого вчера провела свой последний поединок в сезоне, сообщает официальный сайт УАФ.

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Хавбек сразу присоединился к тренировкам с командой. А во время занятий в тренажерном зале футболисты наблюдали за ходом решающих матчей АПЛ, в частности, Манчестер Сити – Астон Вилла, в котором сыграл Александр Зинченко. Игроки сборной спрогнозировали результат игры, заявив, что Зинченко выйдет на замену, а его команда одержит победу (как, в конце концов, и произошло).

Добавим, что, несмотря на информацию о вызове Даниила Игнатенко в расположение сборной Украины, хавбек Бордо так и не присоединился к главной команде страны.

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд