"Хорошие ощущения, ребята отдохнули, побывали со своими женами (Петраков отпустил игроков на 2 дня, чтобы те "поработали в кроватях" – прим.). Все хорошо. Я остался в Словении, потому что мне далеко лететь в Лиссабон, но, несмотря на это, я доволен, ведь время здесь провел хорошо. Я находил возможности и для индивидуальной работы, потому что лежать два дня в отеле как-то неправильно. Выходили с главным тренером, работали понемногу.

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Матчи с Эмполи и Риекой были очень важны, потому что все получили игровые минуты. В первой игре был еще и победный результат, во второй, конечно, желали большего, но не проиграли. Все остались довольны и отправились на выходные в хорошем настроении.

До поединка с Шотландией у нас остается неделя, поэтому самое важное сейчас – прислушаться к наставлениям тренерского штаба. Будем узнавать больше о нашем сопернике. Мы должны плодотворно поработать в течение времени, которое осталось до матча. Ну и, конечно, чтобы удача была на нашей стороне", – приводит слова Яремчука официальный сайт УАФ.

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