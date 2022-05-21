Сборная Украины продолжила подготовку к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 на сборе в Словении, сообщает официальный сайт УАФ.

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Футболисты после последнего спарринга с хорватской Риекой (1:1) получили два дня выходных и сегодня, 21 мая, вернулись к работе, проведя вечернюю тренировку.

После разминки игроки отрабатывали пасинг с ударами по маленьким воротам, а также провели игровые серии. Главная цель тренировки – получить определенный уровень физических и игровых нагрузок, чтобы организм снова почувствовал себя в спортивном тонусе. На поле работали 16 полевых игроков и три голкипера. Денис Попов продолжает курс лечения под наблюдением медицинского штаба сборной.

В выходные ожидается прибытие еще пяти легионеров, клубы которых завершают матчи во внутренних чемпионатах: Руслана Малиновского (Аталанта), Эдуарда Соболя (Брюгге), Виталия Миколенко (Эвертон), Александра Зинченко (Манчестер Сити) и Андрея Ярмоленко (Вест Хэм).

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