"Мое тело кричало (после возвращения в Бразилию у Мораеса появились язвы на лице и во рту, которые не поддавались даже лечению кортикостероидами. Предполагаемая аллергия была признаком морального износа организма – прим.).

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Я мог бы оказаться в Реале но в тот момент, с моей эмоциональной ситуацией, у меня нигде и ничего не получилось бы. Я многого требовал от себя, страдал от внутренних и внешних требований. Все это было очень сложно.

За последние 15 дней я отказал 5 клубам: одному из бразильской Серии А и еще четырем из Серии В. Я хочу дождаться окна в середине года, изучить варианты на европейском рынке. Моя цель – вернуться в Европу. Моя семья и я предпочитаем это на данный момент.

За первые шесть месяцев (с июля по декабрь 2023 года, – прим.) ко мне обращались два клуба Серии А, но это был период, когда мне нужно было восстановиться, быть ближе к своей семье. Я всегда много отдавал клубам. Теперь я хочу снова почувствовать что-то другое", – цитирует Мораеса Placar.

К слову, сейчас Жуниор тренируется в Сантосе с группой игроков, которые не используются клубом.

Напомним, Мораес 10 лет выступал за украинские команды – Металлург Д, Динамо и Шахтер. Форварда натурализовали для сборной Украины, за которую он провел 11 матчей и оформил один гол. Его последним клубом был Коринтианс, который он покинул летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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