"Конечно, я думаю о перспективах своей тренерской карьеры. Но сейчас нужно завершить чемпионат, подумать.

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Мне здесь (Аль-Айн, – прим.) предлагают новый контракт. Посмотрим. Завершится это соглашение... Я пока не даю ответа, увидим", – сказал Ребров в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, украинский специалист возглавил Аль-Айн в июне 2021 года и сразу же привел его к чемпионству. Золотые медали первенства подопечные Реброва положили в Кубок лиги. Контракт Сергея с Аль-Айном действует до 30 июня.

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