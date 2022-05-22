Ребров может остаться в ОАЭ – украинский специалист получил заманчивое предложение
Наставник Аль-Айна Сергей Ребров размышляет о возможности продолжить работу в Эмиратах.
"Конечно, я думаю о перспективах своей тренерской карьеры. Но сейчас нужно завершить чемпионат, подумать.
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Мне здесь (Аль-Айн, – прим.) предлагают новый контракт. Посмотрим. Завершится это соглашение... Я пока не даю ответа, увидим", – сказал Ребров в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".
Напомним, украинский специалист возглавил Аль-Айн в июне 2021 года и сразу же привел его к чемпионству. Золотые медали первенства подопечные Реброва положили в Кубок лиги. Контракт Сергея с Аль-Айном действует до 30 июня.
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