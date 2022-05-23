Шахтер летом планирует провести товарищеский поединок против команды английского Чемпионшипа Халл Сити, сообщает Hull Live.

Шахтер отчитался о собранных миллионах для Украины по итогам благотворительного турне

Договоренность с "тиграми" уже достигнута. Скорее всего, матч состоится в Кингстон-апон-Халл (Англия) на арене Халл Сити. Подопечные Шота Арвеладзе рассматривают поединок с Шахтером как хорошую подготовку к старту нового сезона в Чемпионшипе.

Уже традиционно матч будет носить благотворительный статус, а все собранные от его проведения средства будут направлены на поддержку народа Украины. Проведение спарринга с Шахтером станет возможным, в частности, и благодаря личной позиции главного тренера Халл Сити – Арвеладзе хотел бы таким образом выразить особую поддержку украинцам в борьбе с российскими оккупантами.

К слову, сезон 2021/22 Халл Сити завершил на 19-й строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.

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