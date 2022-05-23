Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич рассказал о начале войны и о том, как она повлияла на него.

"Мы собирались сесть на рейс (в Украину со сборов в Турции, – прим.), когда пришло известие о начале войны. Сразу закрыли небо. Вернуться в Мариуполь не удалось. Пришлось остаться в Турции. Сразу все обеспокоились о своих семьях. Футбол был не так важен.

"У меня есть предложение от Вильярреала": Маркевич может продолжить карьеру в Испании, но не прочь возглавить Шахтер

Наши игроки сейчас разбросаны по миру. Девять футболистов вернулись в Шахтер, а остальные уехали в Испанию, Францию, Болгарию, Австрию, Азербайджан и другие страны.

В первые два месяца у меня было слишком много эмоций. Так много всего в голове, и ты должен с этим справлятся. Психологически все, с кем я разговаривал, были такими. Очень экстремальные эмоции каждый день. Теперь я более стабилен. Есть ощущение какой-то нормальности. Я хотел быть там, в Украине, как-то помогать, но очень важно быть в Испании. Здесь много работы.

Я вообще не думаю о футболе. Честно говоря, я совсем забыл об этом. У меня много друзей в Вильярреале, и когда они недавно играли в Лиге чемпионов, я даже не думал об этом. Они обыграли Ювентус и Баварию, а я забыл, что они играют. Для меня это очень странно, ведь футбол – это все, что есть в моей жизни с тех пор, как я был мальчиком. Для меня забыть о футболе – это то, о чем я никогда не мог даже думать", – цитирует Маркевича The Irish Times.

Напомним, ранее экс-коуч Мариуполя Николай Павлов обвинил Остапа Маркевича в бегстве из азовской команды после нападения России – наставник покинул подопечных и свой тренерский штаб на произвол судьбы в Турции.

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