"Только Путин называет войну спецоперацией. На самом деле, это вторжение на территорию независимой страны. Даже те, кто не знает историю, должны понимать, что Украина и Россия – разные народы, пусть страны и граничат. У каждой страны свой президент, свое правительство, парламент, границы. И когда одна страна сообщает, что проводит спецоперацию против другой страны, это означает одно – войну, атаку на независимую нацию.

Петраков оценил вероятность проведения матча Украина – Россия

Когда я был в Украине, то видел, как ракета пролетает у меня над головой и попадает в самую большую телебашню в Киеве, в двух километрах от моего дома. Я шел в магазин, когда это произошло. Огромная яркая вспышка в небе, дома качаются.

Ракеты постоянно прилетали по жилым домам Киева, Одессы, Николаева, по зданиям инфраструктуры Львова, по Западной Украине. Русские сравняли с землей Мариуполь, там не осталось ни одного целого здания. Очень сильно пострадал Харьков, город с полуторамиллионным населением. Его освободили совсем недавно. Не говоря уже о маленьких городках...

Сейчас едины в борьбе с врагом. Раньше внутри страны были разногласия, но сейчас все заодно. Мы хотим вернуть мир на нашу землю, освободить оккупированные территории, на которых люди не хотят жить под русским флагом и подчиняться путину. Я горжусь нашим народом и верю в победу. Мы восстановим страну, я уверен. Но сейчас платим слишком высокую цену за то, что защищаем Европу от нелюдя. Слишком высокую! Каждый день гибнут мужчины, женщины и дети", – цитирует Петракова FanDay со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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