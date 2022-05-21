Модель и певица Даша Астафьева не впечатлена отмазками Милевского и Алиева, пытавшегося защитить товарища после скандальной истории с супом.

"Знала, что некоторые футболисты нытики, но с*ка, не думала, что настолько… Уже месяц я "пиарюсь".

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При том, что по ситуации я ответила один раз, на четкий вопрос человека, который видел ее. Уже подключились братики, сватики. Ждем родителей?" – написала Астафьева в Twitter.

Напомним, Милевский якобы потребовал большую порцию супа в ресторане, где певица работала волонтером. Позже экс-нападающий Динамо изложил свою версию событий, а Алиев призвал Дашу "не пиариться за чужой счет".

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