"Знала, что некоторые футболисты нытики, но с*ка, настолько": Астафьева высмеяла оправдания Милевского и Алиева
Модель и певица Даша Астафьева не впечатлена отмазками Милевского и Алиева, пытавшегося защитить товарища после скандальной истории с супом.
"Знала, что некоторые футболисты нытики, но с*ка, не думала, что настолько… Уже месяц я "пиарюсь".
"Алиев звал, но...": Милевский признался, почему не вступил в терроборону
При том, что по ситуации я ответила один раз, на четкий вопрос человека, который видел ее. Уже подключились братики, сватики. Ждем родителей?" – написала Астафьева в Twitter.
Напомним, Милевский якобы потребовал большую порцию супа в ресторане, где певица работала волонтером. Позже экс-нападающий Динамо изложил свою версию событий, а Алиев призвал Дашу "не пиариться за чужой счет".
Россия напала на Украину: Ребров "послал" оккупантов еще до войны, уничтожение очередной арены (LIVE)