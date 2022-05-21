"Я наблюдал за Яремчуком. Прошло полгода, возможно, он уехал в Португалию и стал совсем другим футболистом. Он стал агрессивным нападающим, больше раскрылся. Это было видно по первому мячу, который он забил Эмполи. Он отскочил назад, сыграл с партнером, получил пас и забил. Он в очень хорошей форме.

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Если говорить о Беседине, то он был очень долго травмирован. Он еще не может набрать форму, еще слаб. Потому его отправляют. Я думаю, что некоторых еще могут отправить после того, как приедут Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Миколенко. Это игроки основного состава", – приводит слова Сабо канал "Футбол".

Напомним, полуфинал отбора ЧМ-2022 против Шотландии состоится 1 июня, но к тому времени сборная Украины проведет еще несколько спаррингов.

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