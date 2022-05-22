Лидер сборной Украины после 4-х лет в Лондоне продолжит карьеру в другом клубе. Андрей Ярмоленко попрощался с Вест Хэмом и получит статус свободного агента.

"Настало время поблагодарить Вест Хэм и сказать спасибо за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, каждый гол – это благодарность за поддержку болельщикам.

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Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и стаф. Продолжаю верить в эту команду и желаю ей побед и удачи!

Я жду нового вызова, очень хочу играть и побеждать! Сейчас все силы и все внимание – на самые важные игры сборной Украины", – написал Ярмоленко в Instagram.

Напомним, украинец перешел в Вест Хэм летом 2018 года из Боруссии Дортмунд за 20 млн евро. За первую команду "молотов" Андрей сыграл 86 матчей (из них 33 – в сезоне 2021/22), забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Игрок и клуб решили не продолжать сотрудничество, потому 32-летний Ярмоленко станет свободным агентом. Последним матчем украинца за Вест Хэм стал выход на замену в 38-м туре АПЛ против Брайтона (1:3).

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