Бавария в последних матчах имела большие проблемы на флангах атаки. Коман, Гнабри и Сане травмированы, а у Мусиалы затянулось восстановление. Поэтому позиции закрывали Тель, Шупо-Мотинг и Геррейро. На сегодняшней пресс-конференции Тухель сообщил хорошие новости:

"Гнабри будет готов на Реал. Он точно сыграет, вопрос только в том, выйдет ли в старте. За Сане мы внимательно наблюдаем. Он тренируется индивидуально и хочет успеть до вторника, но пока что говорить рано. Мусиала полностью в форме, никакой боли нет".

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Таким образом кризис с вингерами решается, несмотря на травму Комана. На завтрашний матч против Айнтрахта Бавария потеряла из-за повреждения Упамекано, но француз и так проиграл конкуренцию в центре обороны Дайеру и де Лигту.

Бавария впервые за 11 лет проиграла чемпионство в Германии, однако имеет шанс выиграть Лигу чемпионов. В полуфиналах (30 апреля и 8 мая) мюнхенцы встретятся с Реалом.