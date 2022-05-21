Наставник киевлян Мирча Луческу получил пищу для размышлений – одним из оппонентов его команды в борьбе за групповой этап самого престижного еврокубка может стать Фенербахче.

В субботу, 21 мая, прошел последний тур турецкой Суперлиги. Чемпион страны был известен ранее – им стал Трабзонспор. Интрига заключалась в том, кто займет в турнирной таблице вторую строчку и сможет побороться за групповой этап Лиги чемпионов.

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На серебро претендовали Фенербахче и Коньяспор. "Желтые канарейки" перед заключительным туром опережали конкурента на 3 очка, но у "орлов Анатолии" была возможность обойти соперника по дополнительным показателям. В результате Фенербахче уничтожил Йени Малатьяспор (5:0), а Коньяспор не сумел удержал победу над Бешикташем (1:1).

Как следствие, стамбульцы завоевали серебряные медали и попали во второй раунд квалификации Лиги чемпионов – Фенербахче стал одним из двух потенциальных оппонентов Динамо. Еще одним соперником киевлян может стать вице-чемпион Кипра – за эту возможность сразятся АПОЭЛ и АЭК Ларнака.

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