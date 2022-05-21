"Во-первых, практически никто из представляющих Россию теннисистов не живет в России. Никто из них практически не бывает там. Я уверен, что все они против этой войны, просто не каждый может высказаться открыто. Мое мнение, что если ты не высказался открыто против войны, тогда ты будь со своей страной, будь патриотом своей страны и не участвуй в соревнованиях. Это если говорить о теннисистах.

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Если говорить о футболе, командах российских или о сборной, то здесь даже обсуждать нечего. Никаких других вариантов быть не может и, надеюсь, что никто их даже не рассматривал.

Дисквалификация действует до конца этого года, потому что все надеются, что война закончится. Она закончится, но важно, чтобы не только война закончилась, но и режим Путина ушел. Разве нужно сразу снимать санкции, если просто закончится война? Я считаю, что санкции нужно снимать только после падения режима Путина. Только если будет совсем другая политика в России, можно будет думать, насколько она не страшна всему миру", – резюмировал Ребров в интервью ПРЯМА ЧЕРВОНА.

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