"Контракт с Десной был долгосрочным. Честно говоря, с началом войны я ни с кем из клуба, кроме футболистов, не общался. Некоторые ребята уже нашли себе команды и перешли. Я сейчас не игрок Десны, я расторг контракт.

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Я очень переживаю. Я уверен, и надеюсь, что клуб в любом случае будет существовать. Может будет в другом виде, не могу ничего комментировать по этому поводу. Надеюсь, что все наладится, все будет хорошо, и я туда когда-нибудь вернусь.

Я был в Чернигове три года. Можно сказать, это был мой дом. Не могу сказать, что был в восторге от этого города. Я долгое время жил на базе, а что случилось с базой, все знают. Что же касается тех районов, где я снимал квартиры, я не в курсе, но знаю, что больше половины города очень пострадало.

В плане вещей, то перед сборами мы оставили на базе. Среди них были и ценные вещи, много чего, то все это было разграблено мародерами после того, как бомбы попали по базе", – сказал Шевцов в комментарии Эпоха футбола.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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