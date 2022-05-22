У Александра Зинченко наконец-то есть хорошая новость после месяцев тяжелой работы и страха за свою Родину.

Украинец дал волю эмоциям, празднуя победу над Астон Виллой и титул чемпиона АПЛ.

Ассист Зинченко и чемпионский камбек за 5 минут в видеообзоре матча Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2

Зинченко заранее подготовил флаг Украины, которым окутал себя, а затем и статусный трофей. В один момент Александр заплакал, но партнеры подбежали и попытались его успокоить.

Powerful moment for Zinchenko & the Ukrainian flag draped PL Trophy ? pic.twitter.com/VBo2buGEIm — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 22, 2022

Добавим, что для украинца это четвертое чемпионство АПЛ и десятый титул в целом. В текущем розыгрыше чемпионата он наиграл 15 матчей и отличился 4 ассистами, в том числе на Родри в "золотой" игре против Виллы.

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд