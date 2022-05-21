Сорвался очередной спарринг "сине-желтых" на пути подготовки к битве с шотландцами за выход на Мундиаль.

Запланированный на 27 мая товарищеский поединок между Украиной и ДР Конго не состоится, сообщает footrdc.

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Об отмене спарринга заявил генеральный секретарь федерации футбола ДР Конго Бельге Ситатуала. Главная причина отмены матча – решение мэра Брюсселя, отказавшегося организовывать игру из соображений безопасности. Правительство обеспокоено, что из-за наличия многочисленных конголезских и украинских общин в городе могут возникнуть столкновения. Для охраны потребуется присутствие большого количества полиции, что считается трудной для выполнения задачей.

Организаторы встречи планировали перенести ее в Словению, где национальная команда проводит подготовительные сборы, но эта идея не устроила делегацию ДР Конго. Проблемными оказались логистические и финансовые вопросы соглашения.

К слову, ДР Конго рассматривала спарринг с Украиной как подготовку к матчу с Кот-д'Ивуаром, который состоится 4 июня.

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