"Путин уже в те времена заходил в раздевалку. Мне тоже давали эти часы, но я сразу отдал их отцу. Даже не знаю историю этих часов и где они сейчас. На них была дата матча. Они же думали, что выиграют, но когда нам передавали эти часы, то были очень расстроены.

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Дарил сам Путин, тогда он был еще премьером. Эти часы мне не слишком были интересны после того года, я их почти не видел. Конечно, тогда никто не задумывался, что в наше время эти часы нужно просто разбить", – заявил Ребров в комментарии ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, ничья оставила сборную России без Евро-2000, а Украина пробилась в плей-офф, где уступила Словении.

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