После матча ПСЖ – Метц состоится вручение чемпионского трофея парижанам, которые получат его из рук Андрея Шевченко, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Кроме того, состоится награждение лучшего бомбардира и ассистента первенства. В обеих номинациях лидирует Килиан Мбаппе (25 голов и 17 результативных передач), а вручат награды Бернар Лама и Доминик Рошто.

Добавим, что ПСЖ заранее оформил чемпионство Франции, набрав 83 очка в 37 турах. У ближайшего преследователя, Монако, всего 68 пунктов.

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