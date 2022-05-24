"Если дойдет до того, что на получении соревновательной практики будут настаивать только участники еврокубков, а также Металлист и еще одна-две команды, тогда бы я подумал над тем, чтобы позволить им организованно выехать за границу, и там играть между собой в турнирах вроде Winter Cup-2022 или проводить благотворительные матчи.

Григорий Суркис предложил провести чемпионат Украины по схеме Лиги чемпионов

Почему разрешить? Потому что нашим еврокубковым командам придется летом-осенью много путешествовать по городам Европы, а из Украины по известным причинам самолеты пока не летают… То есть мое предложение коллегам, готовясь к встрече 27 мая – оставаться мудрыми и гибкими, выдавливая из сложившейся ситуации максимум возможного , адекватно оценивая сегодняшние реалии", – поделился Суркис в интервью Dynamo.kiev.ua.

Напомним, судьба предстоящего розыгрыша чемпионата Украины остается под вопросом из-за рашистов, начавших войну против Украины, и до сих пор не покинувших пределы нашей страны. В числе вариантов озвучивалось предложение провести первенство в Турции или Польше.

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