"Пока впечатления от сборной не такие захватывающие, каких бы хотелось. Ожидаю, что мы все же пройдем на чемпионат мира, но нужно приложить максимум усилий для того, чтобы одержать победу и получить путевку.

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Не хватает игрового тонуса. Те ребята, которые играют за границей, должны вести за собой команду, и тогда национальная сборная победит", – сказал Ващук в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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