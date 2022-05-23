Ващук назвал главную проблему сборной Украины перед матчем против Шотландии
Экс-защитник "сине-желтых" Владислав Ващук поделился ожиданиями от предстоящего поединка национальной команды за выход на Мундиаль.
"Пока впечатления от сборной не такие захватывающие, каких бы хотелось. Ожидаю, что мы все же пройдем на чемпионат мира, но нужно приложить максимум усилий для того, чтобы одержать победу и получить путевку.
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Не хватает игрового тонуса. Те ребята, которые играют за границей, должны вести за собой команду, и тогда национальная сборная победит", – сказал Ващук в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.
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