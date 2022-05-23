"Мы ожидали, что кто-то покинет сборную, ведь приезжают легионеры. Больше мне жаль в этой ситуации Виталия Буяльского. Он – лучшая и острейшая "десятка" УПЛ, с его умением найти свободное пространство, атаковать ворота соперника из глубины, с умением создать пространство для партнера и его ощущением позиции и момента.

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В этом аспекте, на мой взгляд, в УПЛ он – уникальная фигура. Не знаю другого футболиста с украинским паспортом. Сейчас у Буяльского прекрасный сезон. Мы немного забыли об этом, но вспоминаем осень – у него 9 забитых мячей в 16 матчах. Это очень и очень серьезный результат.

Если смотреть на схему, то проблема Буяльского, что центр полузащиты в нашей сборной закрыт абсолютно. Не считая опорных полузащитников, те же Шапаренко, Малиновский и Зинченко отлично проявили себя как "восьмерки" в квалификации, Шапаренко и Малиновский могут сыграть еще и на позиции "десятки".

Также есть Пихалёнок, который в последних матчах поразил всех своей игрой, тоже является хорошей "восьмеркой". Он, как я понимаю, является выбором Александра Петракова. На этой позиции может и Сидорчук сыграть, ведь в Динамо под руководством Реброва в схеме 4-1-4-1 Сергей играл как один из "восьмых" номеров, поэтому при необходимости способен закрыть эту позицию.

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Учитывая это, у нас выходит 5 футболистов на две позиции, с которыми Петраков играл в квалификации и дававших ему результат. Конечно, мне по-человечески очень жаль Виталия Буяльского, я считаю, что он заслужил быть в сборной. Но с другой стороны, я понимаю, что это очень трудный выбор Петракова, который мы в этом случае должны уважать. Потому что ответственность за результат несет главный тренер сборной.

Сейчас я вижу, что Буяльского где-то вытеснил из обоймы сборной Пихал'нок. Здесь еще есть интересный нюанс, что Виталию уже 29 лет, по меркам УПЛ, он – звездный футболист. Если он не попадает в склад, готов ли он сидеть на скамье запасных? Готов ли он это нормально воспринимать? Здесь уже философский вопрос…" – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

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