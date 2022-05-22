Английская Премьер-лига до последнего тура сохранила главные интриги: на вершине таблицы, в борьбе за Лигу чемпионов и в битве за выживание.

Чемпионство

Манчестер Сити (90 очков, +72) – Астон Вилла

Ливерпуль (89 очков, +66) – Вулверхэмптон

Ливерпулю нужно побеждать "вулвз" и надеяться, что Манчестер Сити на собственном поле не справится с командой Джеррарда и Коутиньо.

Оценка FiveThirtyEight: Сити – 82%, Ливерпуль – 18%

Оценка The Analyst: Сити – 80,5%, Ливерпуль – 19,5%

Лига чемпионов

Норвич – Тоттенхэм (68 очков, +24)

Арсенал (66 очков, +11) – Эвертон

Арсенал должен побеждать Миколенко и ждать поражения Тоттенхэма от абсолютного аутсайдера. "Шпорам" хватит и ничьей благодаря значительно лучшей разнице голов.

Оценка FiveThirtyEight: Тоттенхэм – 96%, Арсенал – 4%

Оценка The Analyst: Тоттенхэм – 84,3%, Арсенал – 15,7%

Вылет

Бернли (35 очков, -18) – Ньюкасл

Брентфорд – Лидс (35 очков, -38)

Лидсу на выезде надо сыграть лучше, чем Бернли сыграет дома. Аналогичные результаты в двух матчах выбросят Лидс из АПЛ из-за ужасной разницы голов.

Оценка FiveThirtyEight: Лидс – 76%, Бернли – 24%

Оценка The Analyst: Лидс – 84,2%, Бернли – 15,8%

Миколенко угрожают вылетом из АПЛ через кабинеты – конкуренты Эвертона уже подали жалобу