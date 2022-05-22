Три интриги в финальный день АПЛ – какова вероятность, что Зинченко возьмет чемпионство
Английская Премьер-лига до последнего тура сохранила главные интриги: на вершине таблицы, в борьбе за Лигу чемпионов и в битве за выживание.
Чемпионство
Манчестер Сити (90 очков, +72) – Астон Вилла
Ливерпуль (89 очков, +66) – Вулверхэмптон
Ливерпулю нужно побеждать "вулвз" и надеяться, что Манчестер Сити на собственном поле не справится с командой Джеррарда и Коутиньо.
Оценка FiveThirtyEight: Сити – 82%, Ливерпуль – 18%
Оценка The Analyst: Сити – 80,5%, Ливерпуль – 19,5%
Лига чемпионов
Норвич – Тоттенхэм (68 очков, +24)
Арсенал (66 очков, +11) – Эвертон
Арсенал должен побеждать Миколенко и ждать поражения Тоттенхэма от абсолютного аутсайдера. "Шпорам" хватит и ничьей благодаря значительно лучшей разнице голов.
Оценка FiveThirtyEight: Тоттенхэм – 96%, Арсенал – 4%
Оценка The Analyst: Тоттенхэм – 84,3%, Арсенал – 15,7%
Вылет
Бернли (35 очков, -18) – Ньюкасл
Брентфорд – Лидс (35 очков, -38)
Лидсу на выезде надо сыграть лучше, чем Бернли сыграет дома. Аналогичные результаты в двух матчах выбросят Лидс из АПЛ из-за ужасной разницы голов.
Оценка FiveThirtyEight: Лидс – 76%, Бернли – 24%
Оценка The Analyst: Лидс – 84,2%, Бернли – 15,8%
Миколенко угрожают вылетом из АПЛ через кабинеты – конкуренты Эвертона уже подали жалобу