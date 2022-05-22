Украинский хавбек Даниил Игнатенко эффектно хлопнул дверью перед уходом из французской команды. Смотрите видео результативного действия украинца и обзор матча на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 38-й тур

Брест – Бордо – 2:4

Голы: Мунье, 16, Белайли, 34 – Мангаш, 14, Мара, 32, 73, Дилросун, 75

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В матче последнего тура Бордо имел призрачные шансы зацепиться за 18-е место, которое позволило бы команде сыграть в стыковых матчах за сохранение прописки в элите. Украинский полузащитник Даниил Игнатенко, пропустивший прошлый тур из-за повреждений, вышел с первых минут и провел на поле весь матч.

Именно украинец начал борьбу за важнейшую победу и уже в начале встречи организовал первый гол. Наш соотечественник получил мяч вблизи штрафной на правом фланге, сместился поближе к центу и зря вырезал диагональ на противоположный фланг на ногу Мангашу, который слета открыл счет. Этот ассист стал третьим для Игнатенко в 11 матчах.

В итоге Бордо одержал победу над Брестом 4:2, однако ничья Сент-Этьена нивелировала все потуги жирондинцев – подопечные Давида Гийона следующий сезон проведут во втором по силе дивизионе.

Напомним, контракт Даниила с французами действует до 30 июня.

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