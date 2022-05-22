Динамо может провести спарринг с ДС Юнайтед, сообщает журналист Стивен Гофф на своей странице в социальной сети Твиттер.

Цыганык: Сейчас УПЛ можно продать по всей Европе – война сделала огромную рекламу Украине

Стороны ведут переговоры о проведении благотворительного матча в следующем месяце. По данным источника, сыграть спарринг планируется в США, а вырученные средства пойдут на помощь Украине. Если удастся найти подходящую для матча дату, киевляне хотели провести в США еще один матч.

Напомним, Динамо после начала войны успело сыграть шесть товарищеских поединков, заработав 22 млн гривен в помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.

Россия напала на Украину: матч сборной отменен, смерть воспитанника Карпат, революционный вариант проведения УПЛ (LIVE)