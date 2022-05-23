Ультрас Динамо погиб в окрестностях Мариуполя, выполняя боевое задание
13:55 - Читати українською
Очередная потеря постигла украинский народ и фанатскую среду.
В бою за Мариуполь погиб ультрас Динамо Роман Осипенко, сообщает WBC Ультрас Динамо на своей странице в социальной сети Facebook.
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В фанатских кругах Роман был более известен как "Черепок" и был представителем коллектива "North Company".
Напомним, Мариуполь оцеплен российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения. Украинские защитники до последнего защищали город Марии, однако недавно сдались в плен, чтобы быть обменяными.
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