Манчестер Сити и Ливерпуль в заочном противостоянии выясняли, кто станет чемпионом Англии 2021/22. Читайте отчет о матчах 38-го тура АПЛ Ливерпуль – Вулверхэмптон и Ман Сити – Астон Вилла на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 38 тур

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2

Голы: Гюндоган, 76, 81, Родри, 78 – Кэш, 37, Коутиньо, 69

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 3:1

Голы: Мане, 24, Салах, 84, Робертсон, 89 – Нету, 3

Расклады перед последним туром

Оба претендента на чемпионскую корону АПЛ проводили свои матчи дома против немотивированных соперников, не решавших серьезных турнирных задач. Перед последним туром "горожане" опережали мерсисайдцев на 1 пункт.

Три интриги в финальный день АПЛ – какова вероятность, что Зинченко возьмет чемпионство

Ман Сити, чтобы не зависеть от матча Ливерпуля, было достаточно обыграть Астон Виллу, а вот команде Клоппа, кроме победы над "вулвз", нужно было надеяться на потерю очков "горожанами". В случае одинакового количества очков (поражение Сити и ничья на Энфилде) преимущество получала команда Гвардиолы, у которой была лучшая разница голов, чем у мерсисайдцев.

В Ливерпуле на бирмингемцев возлагали серьезные надежды – вернее, на бывших лидеров мерсисайдцев в лицах Стивена Джеррарда и Филиппе Коутиньо. Экс-звезды Ливерпуля могли принести титул команде Юргена Клоппа, отобрав очки у Сити на Этихаде – тогда победа Ливерпуля открывала ему путь к чемпионству.

Зинченко остался в запасе – Клопп тоже удивил

Хосеп Гвардиола довольно неожиданно решил оставить украинца в резерве, хотя тот отыграл полностью в 4-х из последних 5-ти матчей чемпионата, а в игре с Ньюкаслом записал в свой актив голевой пас. На его позиции вышел Жоау Канселу. Также в старте появился Фернандиньо, для которого этот матч являлся последним в составе Манчестер Сити.

Некоторые сюрпризы были и от Клоппа – Юрген не выпустил с первых минут ван Дейка и Салаха, оставив обоих на скамейке. Очевидно, что тренер решил поберечь травмировавшихся в победном финале Кубка Англии лидеров на куда более значимый матч – 28 мая Ливерпуль сыграет в финале Лиги чемпионов против Реала.

Ливерпуль дал фору с самого начала, пропустив быстрый гол

Пока Сити на Этихаде начал постепенно давить на ворота Виллы, Ливерпуль в параллельном матче быстро пропустил. Уже на 3-й минуте грубо ошибся Конате, потеряв позицию, после чего Хименес прострелил на Педру Нету, а тот поразил пустой угол. Очень быстро все пошло по сценарию "горожан".

Подопечные Гвардиолы не ждали подарков от Вулверхэмптона, а пытались забить сами. Это едва не сделал Жезус, в которого попал Ольсен, выбивая мяч. Повезло бирмингемцам. Так же, как повезло Вулверхэмптону примерно в то же время на Энфилде – Диас не реализовал выход один на один с Жозе Са, проиграв дуэль португальскому киперу.

Ближе к середине первого тайма Ман Сити успокоил игру. Ливерпуль же активно шел вперед, пытаясь отыграться, но в одной из контратак чуть не пропустил во второй раз – Дендонкер после паса Нету немного не попал в ближний угол. Чувствовалось отсутствие ван Дейка – дуэт Конате/Матип совсем не поражал надежностью.

Команда Клоппа добилась своего, Вилла шокирует Сити

Давление Ливерпуля таки принесло результат на 24-й минуте. Конате отдал вертикальный пас на Алькантару, тот эффектно продлил на Мане. Садио показал Диасу, как реализовывать выходы на вратаря – 1:1 на Энфилде и начальные нули в Манчестере.

Такое развитие событий все еще устраивало Гвардиолу и его команду. Сити откровенно не торопился атаковать, но и подопечные Джеррарда совсем не беспокоили Эдерсона. До 37-й минуты, когда первый же удар по воротах Ман Сити стал голевым. Мэтти Кэш ударом головой завершил быструю хрестоматийную атаку "вилланов", замкнув подачу Диня с левого фланга.

Эти результаты все еще делали Сити чемпионом, но уже на грани – только разница голов давала преимущество команде из Манчестера, которая провела очень слабый первый тайм, но благодаря Вулверхэмптону все еще являлась лидером АПЛ. Роскошный сценарий для нейтральных фанатов и очень нервный для всех причастных к Ливерпулю и Ман Сити – судьба титула решалась в последние 45 минут.

Зинченко вышел спасать ситуацию – волевое решение Пепа

Гвардиола осознал свою ошибку и выпустил украинца сразу после перерыва вместо Фернандиньо, который провел слабый тайм. Это были последние 45 минут бразильского ветерана в футболке Ман Сити. После появы Александра Канселу переместился на правый фланг обороны, Стоунз ушел в центр.

Уже на третьей минуте пребывания на поле Зинченко пасом на Фодена начал острую атаку "горожан", которую неточным ударом завершил де Брюйне – лучший игрок АПЛ сезона 2021/22. Снова классные действия от Александра, который качнул защитника и прострелил на Мареза – тот не смог пробить. Хороший выход украинца в игру и совсем другой старт от Сити, чем то, что было до перерыва. Тем временем на Энфилде Мане вывел Ливерпуль вперед, но VAR зафиксировал офсайд у сенегальца.

Ман Сити ходил по лезвию ножа. Увлекшись атаками, хозяева едва не пропустили во второй раз. Уоткинс после выбивания Ольсена убежал от Ляпорта, но не забил после выхода один на один!

Коутиньо дарит Клоппу шанс, но Сити делает чудо – голевой пас Зинченко

В перерыве тренер Ливерпуля вынужден был снимать Алькантару из-за проблем со здоровьем. Неприятные новости за 5 дней до финала Лиги чемпионов с Реалом. По ходу второго тайма Клопп бросил в бой и Салаха, но пробить Радди – второго кипера "вулвз", тоже вышедшего в перерыве, не удавалось.

Тем временем Филиппе Коутиньо удвоил преимущество Астон Виллы! Бразилец качнул Диаша и пробил в ближний угол ворот Эдерсона! 0:2 на Этихаде – Ливерпулю нужно было забивать "волкам".

Но забил Ман Сити. Вышедший на замену Гюндоган головой замкнул подачу Стерлинга. Что было дальше – войдет в историю. Команда Гвардиолы перевернула игру за каких-то 5 минут. Сначала Зинченко с левого фланга отдал на Родри, который из-за пределов штрафной поразил нижний угол. Четвертый ассист украинца в АПЛ 2021/22!

Прошло еще несколько мгновений, как Этихад уже стрибав, співав, сміявся, плакав (С). Гюндоган оформил дубль, замкнув прострел/удар де Брюйне на дальней стенке. Невероятный чемпионский характер Сити, 3:2, и команда Гвардиолы уже не зависит от Ливерпуля!

На Энфилде Салах и Робертсон таки принесли победу Ливерпулю, но это уже не имело никакого значения. Последний тур АПЛ подарил фантастическую драму, завершившуюся в пользу Манчестер Сити. "Горожане" в восьмой раз в истории стали чемпионами Англии, из них в шестой раз – за последние 10 лет.

Для Зинченко этот титул чемпиона АПЛ стал 4-м в карьере. Всего в сезоне 2021/22 украинец сыграл в чемпионате 15 поединков и отдал 4 ассиста – лучший показатель результативности Зинченко в Англии.

Приятно, что чемпионский матч Александр отыграл на очень солидном уровне. Кроме голевого паса, он выиграл все единоборства, в которых участвовал, отдал две ключевые передачи, ни разу не потерял мяч в дриблинге. С его появлением левый левый фланг Сити серьезно прибавил. Сегодняшняя удачная игра Зинченко стала одной из причин камбэка Сити. Украинец, хоть и не был главным героем матча (им, несомненно, стал Гюндоган), но отведенное ему время провел на очень высоком уровне. Такой Зинченко сборной Украины очень нужен. Браво!