Сегодня, 22 мая, в лагере сборной Украины ожидают приезда Даниила Игнатенко, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

Прощальный ассист Игнатенко в Лиге 1 в видеообзоре матча Брест – Бордо – 2:4

Полузащитник Бордо, который впервые присоединится к национальной команде, уже не один месяц находится в поле зрения Александра Петракова. Представитель Лиги 1 имеет стабильную игровую практику в одном из сильнейших чемпионатов Европы и не пасет задних в матчах французского первенства. К примеру, накануне Игнатенко оформил ассист в матче последнего тура с Брестом.

К слову, сегодня также ожидают приезда в Словению Руслана Малиновского.

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