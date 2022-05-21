"Есть около 5-6 вариантов развития нашего футбола, мы будем их прорабатывать во время собрания. После единого решения всех клубов выйдем на объединяющий всех вариант.

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Есть вариант провести чемпионат в сокращенном виде весной следующего года, условно отыграть за 3 месяца. Или дождаться возможности в отдельных регионах проводить футбольные соревнования. У нас есть отдельно вопросы по ПФЛ, U-19, ДЮФЛ, областным соревнованиям. Это очень важные вещи, но я уверен, что сейчас у футбольных руководителей, прежде всего, голова занята войной и помощью нашей армии", – пояснил Павелко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, УПЛ 2021/22 пришлось завершать досрочно и фиксировать турнирную таблицу по состоянию на 18 тур.

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