Полузащитник Роман Безус в последний раз вышел на Геламко Арену в статусе игрока Гента.

Безус не попал в заявку Гента на игру с Шарлеруа, которая должна была стать для него последней в клубе. Впрочем, украинец сумел хорошо попрощаться, посетив фан-сектор "буйволов". После этого с Романом попрощались и на поле.

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"Спасибо за возможность поддержать моих одноклубников вместе с вами! Это было замечательно. Спасибо за поддержку и любовь! Лучшие пожелания всем вам. Надеюсь увидеть вас снова", – написал Безус в Instagram под фотографиями.

Полузащитник присоединился к Генту в январе 2019 года. Роман провел за "буйволов" 119 матчей, в которых оформил 18 голов и 18 ассистов.

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