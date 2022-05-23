"Мы помним, что, кто, как и когда оставили Артема на долгое время вне футбола. Это были матчи сборной Украины против Швеции, страшная травма, удаление шведского футболиста и длительное восстановление. Сейчас все надеялись, что начнется второй круг, Беседин наберет кондиции, будет играть, будет боевой единицей.

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Петраков решил "отцепить" Беседина, который у Луческу у Динамо является главным претендентом на статус основного центрфорварда команды. Но опять же, еще раз повторяю: травма он пропустил первую часть сезона, всю квалификацию к чемпионату мира. Так сложилось, что игровой практики и тонуса не было.

Возможно, это также повлияло на выбор Петракова. Плюс он видел Артема в тренировочном цикле и имел, конечно, гораздо больше информации для размышлений и анализа", – отметил Вацко в программе Вацко on Air.

Напомним, что кроме Беседина, расположение команды покинули Гармаш, Буяльский, Конопля и Булеца.

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