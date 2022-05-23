"Знаете, что такое национальная сборная Украины для меня? Это футбольная вершина, гордость нации, солидность. И когда человек, возглавляющий эту сборную, на пресс-конференции, публичном мероприятии в рамках международного матча с участием международных медиа рассказывает, что даст два выходных своим футболистам, чтобы те два дня работали в постелях с женщинами...

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Перед этим была история в Гладбахе с цитатой: "Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, здесь будут ко мне хорошо относиться и желать счастья, а мои братья будут убивать нас". Как это понимать? Кто братья? Какие братья? А где не братья? А немцы кто? Еще не хватало сказать "деды воевали".

В этой ситуации мне становится, как называет это состояние современная молодежь, "кринжево". Мое поколение выражалось проще и четче – я в ах*е от этого. Ни больше, ни меньше. В ах*е!

Александр Васильевич, вы – главный тренер национальной сборной Украины. Вы понимаете, где вы? Понимаете, на каком вы уровне? Вы понимаете команду какой страны и в какое время вы представляете на международном уровне? Вы в принципе понимаете, какая сейчас у вас миссия в Европе? Особенно на официальных медиа-мероприятиях.

Kalush выходит на Евровидение и на весь мир кричит: "Save Азовсталь", а тут национальная сборная Украины и отработать с женщинами в постелях... Вы серьезно?

В то же время плюс-минус в тот же день, другие фото – со встречи Андрея Шевченко с президентом Владимиром Зеленским. Все медиапространство заполнено интервью Шевченко в статусе посла благотворительной платформы United 24 с месседжами, что он представляет Украину на международной арене уже много лет. Разницу чувствуете?" – сказал Вацко в эфире "Вацко on air".

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