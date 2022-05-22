Украинский футбольный агент Александр Панков подверг критике своего коллегу по цеху Вадима Шаблия, обвинив его в сотрудничестве с россиянами.

"Вечерняя история от Панкова о коллаборантах в украинском футболе. Месяц назад Вадим Шаблий заявил, что он и его компания "ProStar" прекращают сотрудничество с Россией и российскими партнерами.

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И вот Вадимчик объявляет подписание контракта молодого футболиста Зари Артема Легостаева в "24 лигу Финляндии", в клуб под названием Кэми Кингс.

В коллаборации с кем? Конечно же с "орчей" компанией "DRAFTMEPRO" из Москвы. Они любезно обмениваются в Instagram информацией о подписании футболиста, репостят и перерепостят друг друга. А теперь вопрос: когда Шаблий прекратит пиз*еть? Когда его футболисты поймут, что Вадим за русский мир и не перестанет сотрудничать с РФ? Как этот парень в период военного положения 3 недели назад пересек границу? Возможно, как Шаблий – по инвалидности (мениск).

Я надеюсь, что через полгода Артем не получит российский паспорт и не поедет играть в "оркостан", – написал Панков на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, с Шаблием продолжает сотрудничать капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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