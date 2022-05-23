Матч легенд

"Сині" – "Білі" – 2:4

Голи: Індзагі, 5, Ето'О, 65 – Зеєдорф, 20, 70+2, Матрі, 23, Джилардіно, 27

Самюель Ето'О організував благодійний матч з метою зібрати кошти для покращення інклюзивності та боротьби з різними видами дискримінації. На матч запросили як колишніх зірок (Пірло, Тотті, Клюйверт, Зеєдорф, Бобан, Деку), так і чинних футболістів (Дибала, Кімпембе, Онана), а також гравчинь (зокрема, капітанка Мілана Бергамаскі).

Погодився взяти участь і Андрій Шевченко, адже частину зібраних грошей пообіцяли передати на користь постраждалих від війни українців. Шева вийшов на вістрі атаки в команді Капелло. З капітанською пов'язкою! Колишній тренер збірної України був дуже активним: і розганяв атаки, і робив ривки за спини захисникам. У середині першого тайму Шевченко вивів на удар Зеєдорфа, а той забив.

Так "біла команда" зрівняла рахунок. "Сині" вийшли вперед вже в дебюті зустрічі, коли Снейдер віддав геніальний пас у розріз на Індзагі, а Філіппо у фірмовому стилі переграв голкіпера. Щоправда, надалі ексфорвард Мілана не менш фірмово запоров 5 гольових нагод. Моменти йому створювали Снейдер і Пірло. От хто не розгубив відчуття м'яча.

Команда Капелло краще атакувала, але довгий час не могла пробити Жуліо Сезара. Знаменитий воротар Інтера потягнув непрості удари Ето'О та Зеєдорфа на лінії, а ще добре грав на виходах. Не гірший за Хандановіча. Але все ж "білі" дотиснули. Матрі скористався класним закиданням Кандела та забив, а Джилардіно реалізував вихід сам на сам.

Легенди зморилися, тому далі пішов спокійніший футбол. "Сині" старалися, але не могли відігратися, а "білі" не особливо старалися. Шевченко, відпочивши, ще раз вийшов на поле. Міг забити ефектний гол – спробував закинути за комірець, але Фрай дістав. Українець не хотів йти без гола, докладав усіх зусиль, однак забити не судилося. Коли Андрія замінювали, трибуни вибухнули оплесками та скандували "Шева".

Ето'О передягнув футболку та вийшов за іншу команду. Онана дозволив знаменитому земляку нарешті пробити себе, так "сині" скоротили відставання до мінімуму. Але звести матч до традиційної нічиєї не вийшло. Крапку в матчі поставив Зеєфдорф. 4:2 на користь команди Шевченка.

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