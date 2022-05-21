"Ребров хочет вернуться в Украину": Цыганык оценил вероятность назначения звездного тренера в Динамо или Шахтер
Инсайдер Игорь Цыганык не исключает, что Сергей Ребров следующий сезон проведет на Родине.
"У Реброва истекает контракт с Аль-Айном. Насколько я понимаю, сейчас он планирует на определенный период приехать в Украину и разбираться, что делать дальше.
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Он хочет вернуться в Украину, но нужно понимать – Ребров должен где-то работать. Шахтер, Динамо, Заря, сборная... Неважно, но работать он должен. Если у нас снова будет футбол, то я даю процентов 80 или даже больше, что Ребров будет работать в Украине. Но нужно, чтобы здесь был футбол", – заявил Цыганык в эфире Цыганык LIVE.
Напомним, Ребров покинул Динамо в 2017 году, после чего работал с Аль-Ахли, Ференцварошем и Аль-Айном.