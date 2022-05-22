Ассист Зинченко, чемпионский камбек за 5 минут и награждение в видеообзоре матча Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2
20:37 - Читати українською
Манчестер Сити выгрыз победу в матче 38 тура АПЛ против Астон Виллы. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
76’ Илкай Гюндоган
78’ Родри
81’ Илкай Гюндоган
Мэтти Кэш 37’
Филиппе Коутиньо 69’
37’ Мэтти Кэш
69’ Филиппе Коутиньо
76’ Илкай Гюндоган
78’ Родри
81’ Илкай Гюндоган
Команда Гвардиолы вяло провела первый тайм и пропустила после очень редкой атаки Виллы. На 69-й минуте положение "горожан" стало совсем плохим – Коутиньо удвоил преимущество гостей.
Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд
Спасли чемпионство Сити "джокеры". Александр Зинченко отличился ассистом на Родри, который втиснулся между двумя голами Гюндогана (немец тоже вышел на замену). Все это длилось около 5 минут, превративших сенсационное поражение в защиту титула для Манчестер Сити.
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