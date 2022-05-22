Манчестер Сити выгрыз победу в матче 38 тура АПЛ против Астон Виллы. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Команда Гвардиолы вяло провела первый тайм и пропустила после очень редкой атаки Виллы. На 69-й минуте положение "горожан" стало совсем плохим – Коутиньо удвоил преимущество гостей.

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд

Спасли чемпионство Сити "джокеры". Александр Зинченко отличился ассистом на Родри, который втиснулся между двумя голами Гюндогана (немец тоже вышел на замену). Все это длилось около 5 минут, превративших сенсационное поражение в защиту титула для Манчестер Сити.