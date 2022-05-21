"Когда я работал в Ференцвароше, то получал три предложения от российских топ-клубов. Я сразу сказал, что работать в Россию не пойду, ведь сейчас идет оккупация Донбасса, и у меня нет никакого желания работать в этой стране.

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Сейчас ситуация еще больше усложнилась. Я уверен, что сейчас ни один украинский футболист или тренер не имеет права даже думать о работе в стране-агрессорке", – отрезал Ребров в интервью ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Добавим, что у украинца был опыт выступлений в России – с 2008 по 2009 годы он защищал цвета казанского Рубина.

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