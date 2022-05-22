"Жду наш моральный настрой. Ребята подготовятся к сверхважному поединку, которого ждет вся Украина и наши военные.

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Не хочу говорить, что "сине-желтые" готовятся к последнему бою, но к серьезному матчу, которого ждет не только вся страна, не только украинцы, но и большая часть Европы", – сказал Федецкий в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии состоится 1 июня.

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