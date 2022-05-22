"Это исторический и эпохальный день для нашего клуба. Мы еще несколько лет назад не могли и мечтать о таких результатах. Победа в чемпионате Украины и возможность принять участие в Юношеской лиге УЕФА – это большой опыт для ребят. Они заслужили это своей игрой и работой.

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Я могу сравнить радость с нашим первым чемпионством в первенстве области. Тогда мы впервые что-то выиграли. Сейчас это другой уровень.

Эти футболисты – будущее нашей страны. Я мечтаю, чтобы в основном составе сборной Украины играли одиннадцать игроков нашей академии. Мы будем двигаться к этой цели шаг за шагом. Наши младшие воспитанники нередко ездят на международные турниры. Они уже обыгрывали ПСЖ, ПСВ, Порту. Для них не имеет значения, против кого играть.

Теперь в следующем сезоне в Юношеской лиге УЕФА могут сыграть сразу три украинских команды. Я этого очень хочу. Буду болеть за Динамо и Шахтер. Пусть в финале встретятся две украинские команды. Это мечта, но чтобы она сбылась, нужно много работать. Так говорил покойный Лобановский", – сказал Козловский в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, молодежной команде Руха разрешили доиграть два из трех пропущенных туров первенства, что позволило им торжествовать в чемпионате U-19.

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