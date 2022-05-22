"Это незабываемые эмоции для меня, для всех украинцев, которые сейчас страдают из-за российской агрессии в моей стране. Я очень горжусь тем, что я украинец. Я хотел бы однажды привезти этот титул в Украину, потому что украинцы этого заслуживают.

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Поддержка команды? Это значит для меня все. Я хочу умереть за этих людей, за поддержку. Очень ценю то, что они сделали для меня в этот период, который был самым трудным в моей жизни. Я никогда этого не забуду.

Честно говоря, сначала я даже не очень много думал о футболе из-за того, что происходит в моей стране. Но благодаря поддержке, которую я получил в это время, мы это сделали. Вот все, что я могу сказать. Надеюсь, что мы продолжим так же. Этот замечательный клуб заслуживает всего", – поделился Зинченко в комментарии Sky Sports.

Добавим, что для украинца это четвертое чемпионство АПЛ и десятый титул в целом. В текущем розыгрыше чемпионата он наиграл 15 матчей и отличился 4 ассистами, в том числе на Родри в "золотой" игре против Виллы.

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