Полузащитник кипрского Аполлона Александр Нойок стал чемпионом Кипра, не забыв о своем украинском происхождении.

Аполлон еще до последнего тура оформил чемпионство в кипрском первенстве, а уже сегодня состоялось вручение наград. Одна из золотых медалей досталась украинцу Александру Нойку, праздновавшему с украинским флагом.

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"Чемпионы Кипра 2021-2022, поздравления всем болельщикам! Слава Украине", – написал Нойок в Instagram под фотографией.

Добавим, что Александр провел 11 матчей в составе Аполлона в текущем сезоне, в которых забил 1 гол.

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